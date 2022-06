Tom Cruise (59) ist wohl in Feierlaune! Bei dem Schauspieler kann es beruflich gesehen momentan nicht besser laufen. Im Film "Top Gun: Maverick" ist er wieder als Captain Pete "Maverick" Mitchell auf der Leinwand zu sehen. Bereits am Eröffnungswochenende füllte der Blockbuster die Kinosäle und spielte über 115 Millionen Euro in 62 Ländern ein. Der Darsteller hat aber nicht nur den Erfolg seines neuen Films zu feiern, sondern auch seinen Geburtstag am 3. Juli – auf sein 60. Lebensjahr will Tom sogar gleich zweimal anstoßen!

Laut Daily Mail möchte der Ex von Katie Holmes (43) sein neues Jahrzehnt in zwei Ländern feiern: Die erste Party soll in Großbritannien stattfinden, die zweite in den USA. Bei beiden Veranstaltungen werden vermutlich auch einige Prominente mit ihrer Anwesenheit glänzen: So stehen anscheinend der einstige Kicker David Beckham (47), seine Ex-Freundin Hayley Atwell (40) und sogar Prinz William (39) auf der Gästeliste. Zusätzlich sollen noch einige Personen vom Set der Filme Mission: Impossible und "Top Gun" eingeladen worden sein, da Tom sich während der Dreharbeiten mit ihnen angefreundet haben soll.

Seine Verflossene Hayley und er sind auch nach ihrer zweiten Trennung Freunde geblieben. Ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Sie verstehen sich wirklich gut und haben eine fantastische Chemie, weshalb sie sich Anfang des Jahres entschlossen haben, die Beziehung in aller Stille noch einmal zu versuchen. [...] Sie haben nun beschlossen, dass sie nur Freunde sind."

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Hollywood-Star

Anzeige

Getty Images Tom Cruise und Prinz William im Mai 2022

Anzeige

Agostino Fabio / MEGA Tom Cruise und Hayley Atwell im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de