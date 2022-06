Ist Andreas Gabalier (37) eigentlich Single? Im November 2019 trennten sich der Sänger und seine Langzeitpartnerin Silvia Schneider (40) nach rund sechs Jahren Beziehung. Seither ist es um das Privatleben des Musikers ruhig geworden. Schon vor fast zwei Jahren hatte er jedoch angemerkt, offen für eine neue Frau an seiner Seite zu sein – doch wie ist der Stand der Dinge? Nun verriet Andreas, wie es um sein Liebesleben bestellt ist!

Im Interview mit spot on news sorgte der 37-Jährige für Klarheit. Gibt es eine neue Frau in seinem Leben? "Nein, auch wenn mir gerne etwas angedichtet wird", stellte Andreas klar. Auch der Gedanke, eine eigene Familie zu gründen, scheint in den Hintergrund gerückt zu sein. "Alles kommt, wie es soll und so wie es jetzt ist, bin ich glücklich", betonte der "Hulapalu"-Interpret.

Im Moment liegt der Fokus des Künstlers auf der Musik. Er freue sich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Bei seinen Konzerten tanke er Kraft und Motivation. "Das ist für mich Lebensfreude pur", fasst der Österreicher zusammen.

Getty Images Andreas Gabalier und Silvia Schneider beim Wiener Opernball im Februar 2015

Instagram / andreasgabalier_official Andreas Gabalier, Musiker

Getty Images Andreas Gabalier, Musiker

