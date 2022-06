Kaley Cuocos (36) Freunde haben ihren neuen Partner unter die Lupe genommen! Nach der gescheiterten Ehe mit Karl Cook (31) meldete sich die The Big Bang Theory-Bekanntheit vor wenigen Wochen mit erfreulichen Nachrichten bei ihren Fans. Die Schauspielerin ist mit Tom Pelphrey (39) zusammen und kann endlich wieder lachen! Wie happy die beiden sind, teilte sie seitdem immer wieder auf Social Media. Doch was sagt ihr engerer Umkreis zu ihrem neuen Liebsten? Kaleys Freunde haben Tom nun endlich kennengelernt!

Kaley verriet am Freitag, dass sie und Tom ihr erstes Doppeldate mit einem befreundeten Pärchen der 36-Jährigen hatten. Das zeigte ein niedliches Selfie der Doppeldate-Crew, das Kaley am Freitag in ihrer Instagram-Story repostet hatte. "Tom wurde jetzt von Emma abgesegnet", hieß es auf dem Schnappschuss, den ihre gute Freundin und Assistentin Emma Madeline Ross zuvor auf ihrem Account veröffentlicht hatte. Das scheint die hübsche Blondine zu erleichtern – denn die versah das Bild mit einem "Puh!".

Wie verliebt Kaley in den "Ozark"-Star ist, will sie von nun an mit der ganzen Welt teilen. Ende Mai absolvierte das Schauspielpärchen deshalb seinen ersten gemeinsamen Auftritt auf einem öffentlichen Event. Dabei wurden die beiden Turteltauben immer wieder lachend und händchenhaltend abgelichtet.

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, Paar

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei einem Event am Walk of Fame in Hollywood, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de