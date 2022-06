Chris Evans (41) plaudert über eine mögliche Marvel-Rückkehr. Der Hollywoodstar ist mit seiner Darstellung der ikonischen Comic-Figur des Steve Rogers aka Captain America einem breiten Publikum bekannt geworden. Doch mit "Avengers: Endgame" endete seine Geschichte in den Superhelden-Filmen. In der Vergangenheit hat der Hottie schon mehrfach betont, dass er das schöne Filmende von dem Supersoldaten nicht kaputtmachen wolle. Allerdings wäre Chris bereit, in seiner ersten Marvel-Figur zurückzukehren – als Johnny Storm!

Der US-Amerikaner war bereits 2005 und 2007 in den beiden "Fantastic Four"-Filmen als Johnny alias die menschliche Fackel zu sehen. Angesprochen auf Gerüchte, dass er in seiner alten Rolle noch mal in dem Filmuniversum rund um die Avengers mitspielen solle, antwortete er im "MTV News"-Interview: "Gott, wäre das nicht großartig?" Lachend wiederholte Chris: "Ich würde es lieben. Ich würde es lieben." Der 41-Jährige betonte: "Das wäre für mich sogar einfacher zu verkaufen, als als Captain America zurückzukommen."

Chris habe immer das Gefühl gehabt, dass Johnny nicht wirklich zu seinem Recht gekommen sei. "Das war, bevor Marvel wirklich Fuß gefasst hat. Ich habe diese Rolle geliebt, und wer weiß", äußerte er sich abschließend zu seiner potenziellen Marvel-Rückkehr.

ActionPress/ SIPA PRESS Chris Evans als Captain America in "Avengers: Infinity War"

Getty Images Chris Evans im Juni 2022

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

