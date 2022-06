Zayn Malik (29) ist auf neuen Fotos kaum wiederzuerkennen! Das ehemalige One Direction-Mitglied machte zuletzt wieder jede Menge Schlagzeilen mit seinem Liebesleben. Der Grund: Er und seine On-off-Flamme Gigi Hadid (27) haben sich trotz Kind endgültig getrennt. Angeblich lautet der Trennungsgrund, dass der Musiker die Mutter seiner Ex, Yolanda Hadid Foster (58), angegriffen haben soll. Inzwischen soll aber kein böses Blut mehr zwischen den Verflossenen fließen. Hat Zayn das Kapitel Gigi jetzt endgültig mit Trennungsfrisur und -bart abgeschlossen?

Diese Frage haben sich bestimmt ein paar Fans gestellt, als sie seine jüngsten Instagram-Posts gesehen haben, denn: Zayn sieht total verändert aus! Nachdem seine kurzen Haare und der Dreitagebart jahrelang sein Markenzeichen gewesen sind, hat sich der Hottie jetzt Locken und einen langen Bart stehen lassen. Der Sänger wirkt so direkt viel entspannter.

Doch was sagen seine Fans zum neuen Zayn? Sie sind begeistert! "Das steht dir so gut, wow", schwärmte eine Followerin. "Super, dass du dir deine Haare mal hast rauswachsen lassen! Bitte lass sie so", kommentierte eine weitere. Nur wenige scheinen sich seinen alten Look zurückzuwünschen. Was gefällt euch besser: vorher oder nachher? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Zayn Malik, Sänger

Zayn Malik, 2021

Zayn Malik bei der "Straight Outta Compton"-Premiere in L.A. im August 2015

