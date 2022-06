Timur Ülker (32) kehrt mit neuen spannenden Ereignissen zu GZSZ zurück! Der Schauspieler steht für die Soap als Nihat vor der Kamera. In den vergangenen Monaten zeigte er im TV allerdings eine ganz andere Seite an sich. Bei Let's Dance stellte er sein tänzerisches Talent unter Beweis. Für die Zeit der Ausstrahlung musste der Schauspieler die Dreharbeiten für die Soap pausieren. Nun kehrt er nach seiner dreimonatigen Auszeit wieder zurück an den Kollekiez!

Im Interview mit RTL teaserte der 32-Jährige bereits an, dass es Nihat bei seiner Rückkehr nicht ganz so leicht gemacht wird: "Nihat kommt zurück und wünscht sich, dass alles wie früher ist. Doch das ist leider nicht mehr der Fall." Während seiner Abwesenheit scheint sich sein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt zu haben und die bittere Wahrheit holt ihn schnell ein. Nichts ist mehr wie vorher: "Weder bei den Upcycling Buddies, noch in seiner Beziehung. In seiner Abwesenheit hat seine Freundin Lilly nämlich etwas getan, dass eigentlich unverzeihlich ist…", fährt Timur fort.

Privat scheint es bei dem Schauspieler hingegen rosig zu laufen. Mit seiner Freundin Caro ist er bereits seit acht Jahren glücklich zusammen. Sie haben sogar schon zwei gemeinsame Kinder. Um ihr Glück perfekt zu machen, kündigte er an, seiner Herzensdame schon bald einen Antrag machen zu wollen.

Timur Ülker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Timur Ülker, Iris Mareike Steen und Felix van Deventer bei GZSZ

Timur Ülker und Caroline Steinhof

