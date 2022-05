Emma Heming (43) durchlebt keine leichten Zeiten! Im April machte die Familie ihres Mannes Bruce Willis (67) traurige Nachrichten publik: Der Hollywoodstar wird nicht länger vor der Film-Kamera stehen. Der "Stirb langsam"-Darsteller leidet an Aphasie – einer Sprachstörung. Bereits seit 20 Jahren habe er mit dieser Erkrankung zu kämpfen. Nach der Enthüllung kümmerte sich die Beauty um ihren Mann und ihre Familie. Dabei vergaß sie jedoch sich selbst: Emma leidet an psychischen Problemen!

Das offenbarte die 43-Jährige nun im Interview mit The Bump. "Ich habe die Bedürfnisse meiner Familie über meine eigenen gestellt [...]. Dieses Ausmaß an Fürsorge für alle anderen in meinem Haushalt forderte einen zu großen Tribut meiner geistigen und allgemeinen Gesundheit", gestand Emma. Momentan treibe sie viel Sport, um sich abzulenken. "Es ist eine Zeit, in der ich abschalten kann und etwas tun kann, von dem ich weiß, dass es mir sehr guttut", erklärte das Model.

Sowohl für sie als auch für Bruce sei es momentan keine leichte Situation. Doch die Eheleute geben einander viel Halt – besonders der Schauspieler unterstützt seine Liebste. "Er bringt mich immer zum Lachen. Er ist so witzig, klug, verrückt und hält mich immer auf Trab", plauderte Emma aus.

Getty Images Emma Heming im April 2019

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

Getty Images Emma Heming, Rumer Willis, Tallulah Willis, Bruce Willis und Scout Willis

