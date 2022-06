Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind über beide Ohren ineinander verliebt – das zeigen der Blink182-Drummer und die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder in aller Öffentlichkeit. Neben anzüglichen Kommentaren und heißen Küssen in der neuen TV-Show The Kardashians halten sich die beiden auch außerhalb der Serie nicht zurück. So manchem Fan geht die überkochende Leidenschaft der beiden inzwischen jedoch auf die Nerven. Mit einem Bild von Kourtneys Unterwäsche setzte Travis nun noch einen drauf!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 46-Jährige am Sonntag einen schlüpfrigen Schnappschuss mit seiner Community. Darauf war eine weiße Spitzenunterhose auf einem Bettlaken zu erkennen, auf der Travis' Name in Schreibschrift zu lesen war. Dass es sich hierbei um die Reizwäsche seiner frischgebackenen Ehefrau handelt, ist klar – denn auch Kourtney veröffentlichte die private Aufnahme auf ihrem Account.

Einige Fans können mit der Offenheit der beiden Verliebten jedoch nichts anfangen. "Da hat wohl jemand mal wieder nicht genug Aufmerksamkeit bekommen" oder "Kourtney wird dieses Verhalten in einem Jahr peinlich finden", ist sich die Internetgemeinde unter anderem sicher.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashians Unterhose

SIPA PRESS / ActionPress Travis Barker und Kourtney Kardashian in Portofino im Mai 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022 bei den Academy Awards in Hollywood

