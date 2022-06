Fiona Erdmann (33) und ihr Partner Moe waren sich beim Babynamen ihrer Tochter uneinig! Vor wenigen Wochen vergrößerte das Paar nach Sohnemann Leo seine kleine Familie um ein neues Mitglied. Das Model brachte eine Tochter zur Welt. Am Samstag verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin dann, wie ihr Baby heißt: Neyla May. Fiona war von dem Namen sofort angetan – Moe hingegen war überhaupt kein Fan!

In ihrer Instagram-Story verriet Fiona, dass der Name Neyla sie von vornherein umgehauen hätte: "Ich habe sofort gedacht, das ist der Name für meine Tochter." Erst wirkte Moe wohl nicht ganz abgeneigt – als die Kleine dann aber geboren wurde, legte er sein Veto ein. "Moe meinte dann: 'Wir können nicht Neyla nehmen.' Zur Info: Anscheinend ist Neyla ein total altmodischer Name im Arabischen. Also so wie bei uns beispielsweise Gertrude", erklärte Fiona.

Daraufhin suchten die beiden nach einem neuen Namen – jedoch erfolglos. "Mir hat nach Neyla fast nichts mehr gefallen und Moe kam auch mit total absurden Vorschlägen. Der kam dann mit Namen wie Melody oder Diva", erzählte Fiona weiter. Dann habe die Influencerin sich doch durchgesetzt.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter

Anzeige

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Tochter Neyla May im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de