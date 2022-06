Kreislaufproblem: Michelle Hunzikers Tochter Aurora kippt um

Aurora Ramazzotti (25) vertrug die italienische Hitze wohl nicht so gut! Im Netz begeistert die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) regelmäßig ein Millionenpublikum. So entzückt die Influencerin ihre Fans beispielsweise mit zuckersüßen Pärchenfotos mit ihrem Liebsten Goffredo Cerza oder teilt heiße Outfit-Pics. Auch Einblicke in ihren Alltag gewährt die Halbitalienerin immer wieder. Nun verriet Aurora, dass sie aufgrund der Hitze beinahe in Ohnmacht gefallen wäre.

Vor wenigen Tagen war die 25-Jährige gemeinsam mit einer Freundin in einem schicken Restaurant essen, als es plötzlich passierte: Mitten im Lokal klappte die dunkelhaarige Beauty zusammen und verlor fast das Bewusstsein. "Ich hatte zum ersten Mal einen Blutdruckabfall und wurde fast ohnmächtig. [...] Beine hoch, Wasser mit Zucker und ich habe mich wieder erholt", schrieb sie zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Grund für ihren kleinen Beinahe-Ohnmachtsanfall waren die hohen sommerlichen Temperaturen in Mailand, wie Aurora wenig später preisgab.

In dieser prekären Situation hätte ihre Begleitung dann auch nichts Besseres zu tun gehabt, als ein Selfie mit ihr zu machen. "Ich war da nicht in der besten Verfassung", scherzte sie. Abschließend verriet Aurora außerdem noch, dass ein Barmitarbeiter ihr gesagt habe, dass sie auch fast bewusstlos noch schön aussehe.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Influencerin

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im Januar 2022

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im Mai 2022

Wie findet ihr es, dass Aurora auch solche Momente aus ihrem Leben teilt? 188 Stimmen 121 Sehr gut, immerhin gehören diese Situationen zu ihrem Leben mit dazu. 67 Nicht so gut! Ich finde, man muss nicht alles öffentlich im Netz posten.



