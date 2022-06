Anna Hofbauer verrät: Söhnchen Leo ist stolzer großer Bruder

Nicht nur Anna Hofbauer (34) selbst wartet sehnsüchtig auf ihren Nachwuchs! Ihr Mann Marc Barthel (32) und sie erwarten gerade ihr zweites Kind – und die ehemalige Bachelorette könnte kaum glücklicher darüber sein. Die Schwangerschaft befindet sich bereits in den letzten Zügen, lang kann es also nicht mehr dauern, bis Söhnchen Leo ein großer Bruder wird. Und Annas Sohn kann es auch kaum erwarten!

"Er guckt immer, ob das Baby wach ist, ob es schläft, will jeden Abend fühlen. Es ist total süß", schwärmte sie im Promiflash-Interview am Rande der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg. Leo würde mit seinen fast drei Jahren auch schon verstehen, dass da etwas in ihrem Bauch wachsen würde. Wie Anna ihrem Erstgeborenen davon erzählt habe, wisse sie aber nicht mehr genau: "Ich glaube, wir haben einfach darüber gesprochen und erzählt, dass da ein Baby im Bauch ist bei der Mama und er großer Bruder wird."

Annas ganze Familie ist also voller Vorfreude auf den Nachwuchs – wegen der schwierigen Geburt ihres ersten Kindes machen sie sich aber auch einige Sorgen. Leo kam damals vier Wochen zu früh auf die Welt. "Angst ist es nicht, aber es schwingt immer ein bisschen mit. Man hat es im Hinterkopf und denkt: Hoffentlich geht dieses Mal alles gut", gestand sie gegenüber Promiflash.

Wallocha, Stephan / ActionPress Anna Hofbauer bei der Ernsting's family Fashion Show, Juni 2022

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn Leo, Juli 2021

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit Marc Barthel im Dezember 2020

