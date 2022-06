Ist die Luft raus? Alex Rodriguez grimmig im Liebesurlaub

Kann Alex Rodriguez (46) seinen Liebesurlaub etwa nicht genießen? Der ehemalige Baseball-Star ist seit einigen Monaten wieder in festen Händen: Über ein Jahr nach der Trennung von Jennifer Lopez (52) soll der Sportler das Fitnessmodel Kathryne Padgett daten. Gemeinsam mit der Blondine ging es nun sogar für eine Auszeit in die Sonne – doch gute Laune versprühte A-Rod auf der Reise nicht gerade...

Aktuelle Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das neue Pärchen am Montag in der Nähe von Nizza. Mit einem Privatflugzeug landeten die beiden in Frankreich – doch von Romantik fehlte dabei offenbar jede Spur! Alex sieht auf den Fotos mehr als schlecht gelaunt aus, auch seine Freundin versprüht keine fröhlichen Urlaubs-Vibes.

Ob A-Rod seinen romantischen Trip wohl nicht genießen kann, weil seine Ex in seinem Kopf herumspukt? Immerhin ist J.Lo nach der Trennung bereits neu verlobt. Am Wochenende widmete sie ihrem Zukünftigen Ben Affleck (49) zum Vatertag sogar einige rührende Zeilen und nannte ihn den "fürsorglichsten, liebevollsten, zärtlichsten, konsequentesten und selbstlosesten Vater".

Instagram / katpadgett Kathryne Padgett, Fitness-Influencerin

Instagram / arod Alex Rodriguez, Juni 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022 in Los Angeles

