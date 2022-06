Angelina Panneks Planung für große Hochzeit liegt auf Eis

Findet Angelina (30) und Sebastian Panneks (35) große Trauung noch statt? Die Influencerin und der einstige Bachelor haben sich im April 2020 das Jawort gegeben. Wegen der noch immer andauernden Gesundheitskrise konnte die Zeremonie jedoch nur im kleinen Kreis stattfinden. Das Paar betonte zwar, eine große Feier nachholen zu wollen – doch bislang wurde daraus nichts: Angelina und Sebastian haben ihre Pläne vorerst auf Eis gelegt.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet Angelina, dass sie und ihr Liebster sich derzeit keine Gedanken über eine große Hochzeit machen. "Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das wirklich jemals noch in Angriff nehmen. Wir haben erst mal andere Aufgaben zu Hause dann", erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin. Immerhin erwarten sie und Sebastian momentan ihr zweites Kind.

Im April feierten Angelina und Sebastian ihren zweiten Hochzeitstag. Gegenüber Promiflash verriet die 30-Jährige, dass sie noch so verliebt wie am ersten Tag sei. "Wir führen eine wundervolle Ehe und erleben viel und genießen unsere Familienzeit – und es gibt nichts, was uns unser Glück nehmen kann", schwärmte sie.

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

