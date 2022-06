Nach Dauerwelle bei GNTM: Luca wagt erneut ein Umstyling!

Luca (20) lässt ihre Germany's next Topmodel-Frisur hinter sich! Bei GNTM bekam die Zweitplatzierte von Chefjurorin Heidi Klum (49) eine optische Veränderung verpasst: Die Modelmama entschied sich dazu, die glatten Haare der Münchnerin mithilfe einer Dauerwelle zu locken. Ein paar Wochen nach dem Ende der beliebten Castingshow hat die Influencerin aber wohl genug von dem wilden Look: Jetzt hat sich Luca ihre Frisur nämlich erneut umstylen lassen!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Luca ihren Fans ihren neuen Look – die hübsche Studentin teilte nämlich mehrere Schnappschüsse, auf denen sie ihre Frisur perfekt in Szene setzt: Die 19-Jährige trägt ihre zuvor lockige Mähne jetzt wieder glatt. Zudem wagte sie auch in Sachen Farbe eine Veränderung, denn ihre Haare sind nun weißblond. "Leute, ich habe da was gemacht", betonte sie zudem.

Aber nicht nur Luca – auch ihre ehemalige Mitstreiterin Sophie wünscht sich ein weiteres Umstyling. Die TikTokerin möchte nämlich ihre blonden Haare zurück. "Ich habe mich schon mit meinem Friseur beraten und wir planen eine lange Reise in Richtung Blond", erklärte die Influencerin. Bislang hat sie diesen Plan aber noch nicht in die Tat umgesetzt.

Instagram / luca.gntm22.official Luca Lorenz, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / luca.gntm22.official Die Ex-GNTM-Kandidatin Luca im Juni 2022

Instagram / sophie.gntm22.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sophie Dräger

