Auf der Zielgeraden muss Heidi Klum (48) noch ein Mädchen aus dem Rennen schmeißen. Heute Abend entscheidet sich, welche Models am 26. Mai in Köln im große Live-Finale von Germany's next Topmodel noch eine Chance auf den begehrten Titel haben. Von anfangs 31 Teilnehmerinnen haben noch sechs Nachwuchsmodels die Chance auf den begehrten Titel. Aber welche Kandidatin bekommt heute Abend kein Ticket für die finale Runde bei GNTM?

In der 16. Folge der TV-Show müssen die Halbfinalistinnen noch mal Vollgas geben. Unter anderem dürfen Lou-Anne (18) und ihre Mutter Martina Gleissenebner-Teskey (50) um ihren Finaleinzug kämpfen. Konkurrenz bekommt das Mutter-Tochter-Gespann von der Frohnatur Lieselotte Reznicek. Auch die gebürtige Kongolesin Noëlla Mbomba ist bereit, sich in der Liveshow Heidis Challenges zu stellen.

Doch auch die beste Walkerin aus der letzten Ausgabe, Luca Lorenz (20), will unbedingt auf dem ganz großen Laufsteg um den Sieg kämpfen. Außerdem versucht die gelernte Hotelfachfrau Anita (21) Heidi und Leni zu beweisen, dass sie einen Platz im Finale verdient. Jetzt seid ihr gefragt: Für welches Model platzt der Traum so kurz vor dem Finale? Stimmt ab!

ProSieben / Richard Hübner Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen der 17. Staffel posieren

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

Getty Images Martina Gleissenebner-Teskey auf einer Fashionshow von Kilian Kerner

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / luca.gntm22.official Luca Lorenz, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / anita.gntm22.official Anita im April 2022

Was meint ihr: Welche Kandidatin schafft es nicht ins Finale? Anita Martina Luca Noëlla Lou-Anne Lieselotte Abstimmen Ergebnis anzeigen



