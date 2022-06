Fans sind gerührt: Herzogin Kate malt mit Kindern im Hospiz!

Herzogin Kate (40) bezaubert wieder einmal! Seit 2011 ist die Britin mit Prinz William (40) verheiratet – von Beginn an zeigte sie sich an der Seite des britischen Thronfolgers stets pflichtbewusst und souverän. Beispielsweise strahlte die Royal Lady bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (96). Auch auf Events mit Kindern hält sie sich ans Protokoll, schafft es aber trotzdem, den Kleinen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. In einem Hospiz bewies Kate das nun abermals!

Bei dem Besuch zeigte die 40-Jährige ihre große Verbundenheit zu Kindern. Kate hielt sich nicht zurück und ließ sich von einem Mädchen die Hände bemalen. Wegen eines kleinen Anfluges von Nervosität sprach die dreifache Mutter der kleinen Willow gut zu. "Sei nicht schüchtern. Trau dich", flüsterte sie ihr lachend zu. Später wurde Kates bunter Handabdruck dann auf einer Leinwand verewigt.

Danach bewiesen sowohl Kate als auch ihr Gatte ihr fußballerisches Können und amüsierten sich mit den Kids augenscheinlich sehr. Auf Twitter waren die Fans von der Aktion des Ehepaares ganz angetan. "Ist das süß! Kate wurde für so was geboren", schrieb beispielsweise ein User begeistert. Ein anderer fand ebenfalls nur warme Worte für die beiden: "Ich liebe es, William und Kate bei solchen Terminen zu sehen."

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate in Ascot im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juni 2022

