Für Traumhochzeit: Sissi Hofbauer und Ben auf Location-Suche

Sissi Hofbauer (26) und Benjamin Melzer wollen sich die ewige Liebe schwören! Die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten sind seit etwas über einem Jahr verlobt. Aktuell planen die Blondine und das Transmodel ihre große Eheschließung – und die soll nicht etwa in Deutschland, sondern in der Sonne stattfinden. Im Promiflash-Interview gaben die Turteltauben nun ein Update: Haben sie ihre Traum-Location schon gefunden?

"Für uns war relativ schnell klar, dass wir an einem besonderen Ort heiraten möchten. Wir beide träumen schon lange von einer Hochzeit am Meer!", erklärten Sissi und Ben gegenüber Promiflash. Vor wenigen Wochen reisten sie deshalb nach Griechenland, um dort auf die Suche nach dem perfekten Ort für ihre Hochzeit zu gehen. Offenbar mit Erfolg: "Es ist superschwierig, sich zwischen atemberaubend und unglaublich zu entscheiden, aber eine Location geht uns bis heute nicht aus dem Kopf", verrieten die beiden.

Zurück in Deutschland machten die Schwester von Anna Hofbauer (34) und ihr Herzbube dann Nägel mit Köpfen – und entschieden sich für einen Ort! "Eine erste große Hürde, die gemeistert ist auf dem Weg in unser neues gemeinsames Leben. Nächstes Jahr im Mai ist es endlich so weit, wir können es kaum erwarten!", freute sich das Paar.

Privat Mögliche Hochzeitslocation von Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer

Privat Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer auf Santorin, Griechenland

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer in Griechenland

