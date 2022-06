Auffälliger Ring am Finger: Hat sich Lily James verlobt?

Lily James (33) heizt die Gerüchteküche an! Bereits seit vergangenem Sommer hatte es Spekulationen über das Liebesleben der Schauspielerin gegeben. Im Frühjahr machte die Pam & Tommy-Darstellerin ihr Glück dann offiziell: Sie datet den Musiker Michael Shuman (36). Jetzt vermuten die Fans, dass das Paar bereits den nächsten Schritt gegangen ist – denn Lily wurde mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet...

Aktuelle Fotos zeigen die Britin am Wochenende beim Glastonbury Festival in Somerset. Gemeinsam mit Michael genoss die Schauspielerin dort die Auftritte von Paul McCartney (80) und Co. – und trug an ihrer linken Hand ein auffälliges Schmuckstück! Ein feiner Reif mit Stein funkelte von ihrem Finger. Etwa ein Verlobungsring von Michael?

Nicht nur Lily und Michael besuchten am Wochenende das legendäre Musikfestival: Auch Prinzessin Beatrice (33) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (38) feierten dort ab. Ebenso waren die Game of Thrones-Stars Kit Harington (35) und Rose Leslie (35) vor Ort.

Michael Shuman und Lily James bei den Oscars 2022

Lily James beim Glastonbury Festival 2022

Kit Harington und Rose Leslie beim Glastonbury Festival 2022

