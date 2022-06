"Draht": So gut verstand sich GNTM-Lieselotte mit Heidi Klum

Lieselotte Reznicek denkt auch nach Germany's next Topmodel noch gerne an Heidi Klum (49)! Die sympathische Berlinerin hat in diesem Jahr an der 17. Staffel der beliebten Castingshow teilgenommen – und dabei hat sie es mit ihren 67 Jahren bis auf den sechsten Platz geschafft. Zudem ist den Zuschauern schon während der Ausstrahlung aufgefallen, dass sich die Kandidatin und die Chefjurorin sehr sympathisch sind. Im Promiflash-Interview betonte Lieselotte jetzt, dass Heidi und sie am Set sogar einen "unsichtbaren Draht" zueinander hatten!

"Ich habe diese Schwingungen gespürt, das war wirklich verrückt – so von Frau zu Frau", schwärmte Lieselotte jetzt gegenüber Promiflash und betonte: "Da war einfach ein unsichtbarer Draht." Abseits des Drehs habe die 67-Jährige aber nicht die Möglichkeit gehabt, sich mit der Chefjurorin zu unterhalten. "Da waren immer Kameras, also wir haben nie unter vier Augen gesprochen", rief sie sich die Zeit bei GNTM ins Gedächtnis.

Im Nachhinein hat Lieselotte nur positive Erinnerungen an Heidi. "Ich kann nur sagen, ich mag sie. Und jetzt, wo ich das alles noch mal gesehen habe – wenn man vor Ort ist, hört man ja auch nicht alles – habe ich gemerkt, sie hat mich ja auch gemocht", erklärte die Berlinerin und fügte hinzu: "Sie hat oft mit mir geschimpft, aber wahrscheinlich gerade weil sie so viel Hoffnung in mich gesetzt hat."

