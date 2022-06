Eigene Kinder im Netz zeigen: Amira Pocher macht es sauer!

Bei diesem Thema versteht Amira Pocher (29) keinen Spaß! Die Influencerin und ihr Ehemann Oliver Pocher (44) haben zwei Söhne – die halten die Unternehmerin und der Comedian aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Dass andere Webstars ihre Kids aber öffentlich auf Social Media zeigen, hat die Brünette schon oft scharf kritisiert. Nun betonte Amira abermals: Sein Kind im Netz zu zeigen, ist für sie ein absolutes No-Go!

Im Sat.1 Frühstücksfernsehen machte Amira ihrem Ärger Luft. "Du nimmst dem Kind ja das Recht auf Privatsphäre einfach weg. Das Kind hat noch keine Medienkompetenz, das weiß ja noch gar nicht, was das Internet ist und wo Bilder landen können", erklärte sie sich und spielte darauf an, dass Fotos und Videos von Kindern in die falschen Hände gelangen könnten.

Schließlich bringe die öffentliche Darstellung den Kindern nichts – den Eltern dafür aber schon. "Nämlich Reichweite, Likes, Werbeverträge. [...] Das ist einfach unverantwortlich in meinen Augen", kritisierte die 29-Jährige.

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de