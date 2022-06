Nach Oscar-Eklat: Will Smith muss Filmprojekt selbst zahlen

Will Smith (53) muss wohl tief in die Tasche greifen! Der Schauspieler zählte bis vor wenigen Monaten noch zu den beliebtesten Schauspielern Hollywoods. Das änderte sich bei der Oscar-Verleihung jedoch schlagartig – im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem der Comedian Chris Rock (57) einen Witz auf Kosten von Wills Frau Jada Pinkett-Smith (50) gemacht hatte, kassierte er eine ordentliche Ohrfeige von dem 53-Jährigen. Das hatte auch berufliche Konsequenzen für den "King Richard"-Darsteller. Für seine nächste Rolle muss Will nun wohl selbst zahlen!

Nach dem Ohrfeigen-Eklat gab es wohl wenig Angebote für den Beau – darum entschied sich Will offenbar, sich selbst darum zu kümmern. Wie Bild berichtet, möchte er 100 Millionen Dollar investieren, um eine Fortsetzung seines Films "I Am Legend" zu produzieren. Das entspricht ungefähr einem Drittel des Gesamtvermögens des dreifachen Vaters.

Mangelnde Filmangebote sind nicht die einzigen Konsequenzen auf die handgreifliche Auseinandersetzung gewesen. Die Oscar-Academy hatte nach dem Vorfall entschieden, dass Will für die nächsten zehn Jahre von der Preisverleihung ausgeschlossen wird.

Was haltet ihr davon, dass Will so viel Geld investieren will?