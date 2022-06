"Spirituell": Prinz Harry fragt Mutter Diana (†) um Rat!

Prinz Harry (37) hat eine besondere Verbindung zu seiner Mutter. Als Prinzessin Diana (✝36) bei einem tragischen Autounfall ums Leben kann, war ihr jüngster Sohn gerade einmal zwölf Jahre alt – der Verlust nagt natürlich noch immer schwer an dem Enkel der Queen (96). Immer wieder berichtet er deshalb, dass er versucht, Diana nicht aus seinem Leben verschwinden zu lassen. Sogar bei Entscheidung soll Harry seine verstorbene Mutter um Rat fragen.

"Harry selbst sagt, dass er nie eine Entscheidung trifft, ohne sich in einem spirituellen Sinne auf Prinzessin Diana zu beziehen", erklärte der Royal-Experte Andrew Morton jetzt Mirror. Vor wichtigen Beschlüssen überlege Harry stets, was seine Mutter an seiner Stelle getan hätte. Indem er ihr Andenken so aufrechterhalte, werde er genau wie sein Bruder Prinz William (40) zu einem "Fackelträger" für sie. "Ich glaube, Dianas Einfluss hat länger überdauert, als irgendjemand dachte", stellte Andrew fest.

Diana Verhalten habe nämlich einen Wendepunkt am Königshaus dargestellt: "Durch ihr Verhalten trug sie dazu bei, die königliche Familie zu modernisieren und menschlicher zu machen." Ihr sei es nie um Luxusgüter gegangen, sondern um den Kontakt zu den Menschen. "So machte sie die königliche Familie für die moderne Zeit relevanter", machte der Experte deutlich.

Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim 70. Thronjubiläum der Queen im Juni 2022

©Anwar Hussein/allaction Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im September 1989

