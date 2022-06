Zum Todestag: Janet zollt Bruder Michael Jackson Tribut

Michael Jackson (✝50) bleibt unvergessen. Vor 13 Jahren starb der Sänger mitten in den Vorbereitungen für seine Comeback-Tour an einem Herzstillstand – und versetzte damit seine Millionen Fans in einen Schockzustand. Doch auch für seine Familie war der Tod des King of Pop natürlich ein schwerer Einschnitt: Seine Schwester Janet (56) vermisst ihren großen Bruder bis heute und teilt das auch immer wieder mit der Öffentlichkeit. Zu seinem Todestag am 25. Juni postete Janet jetzt ein Erinnerungsfoto mit Michael.

Auf Instagram zollte sie ihrem Bruder mit einem gemeinsamen Schnappschuss zum Jahrestag seines Todes Tribut. Darauf stehen die Geschwister eng beieinander vor einem Fenster und lächeln in die Kamera. Hinter ihnen erstreckt sich die Silhouette einer Stadt. Während Janet auf dem Foto ein schwarzes Top trägt, posiert Michael in einem Jeanshemd und mit einem schwarzen Filzhut. Das Throwback-Pic versah die Sängerin ganz schlicht mit einem weißen Herz.

Janet hatte in der Vergangenheit aber zugeben, dass Michael und sie zu Lebzeiten eine schwierige Beziehung zueinander hatten. In einer Doku hatte sie sogar enthüllt, dass ihr Bruder sie früher aufgrund ihres Gewichts gemobbt habe. Der Musiker habe seine kleine Schwester als Schwein, Kuh oder Pferd beschimpft und dann darüber gelacht.

Anzeige

Getty Images Janet Jackson mit ihrem Bruder Michael Jackson im Februar 1993

Anzeige

Getty Images Janet und Michael Jackson, 1995

Anzeige

Getty Images Janet Jackson bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de