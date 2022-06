Für seinen neuen Film? Orlando Bloom trägt jetzt Dreadlocks!

Hat Orlando Bloom (45) etwa einen etwas wilderen Look für sich entdeckt? Für den Fluch der Karibik-Star läuft es beruflich wie am Schnürchen – er zählt zu den gefragtesten und beliebtesten Schauspielern überhaupt. Nun steht der Frauenschwarm für ein neues Projekt vor der Kamera: Neben Pete Davidson (28) und Franz Rogowski wird er in dem Film "Wizards!" mitspielen. Für die Rolle musste sich Orlando aber offenbar eine neue Frisur zulegen!

Paparazzi lichteten Orlando in seiner Drehpause an der Ostküste Australiens in Cape Tribulation ab. Auf den Fotos, die unter anderem Mail Online vorliegen, trug der 45-Jährige lediglich einen grauen Bademantel – besonders ins Auge stach dabei seine filzige Haarpracht: Der 45-Jährige hat jetzt Dreadlocks. Womöglich musste der Beau für seine neue Filmrolle eine kleine Typveränderung hinter sich bringen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der Partner von Katy Perry (37) für einen Dreh eine neue Frisur verpassen lässt. Orlandos Der Herr der Ringe-Charakter Legolas hatte nämlich eine lange platinblonde Haarpracht.

Getty Images Orlando Bloom im November 2018

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Rex Features / Rex Features / ActionPress Orlando Bloom als Legolas in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

