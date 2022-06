Ireland Baldwin ehrlich: Sie wurde als Teenager vergewaltigt

Viele Stars sprechen sich aktuell gegen die neuen Abtreibungsregelungen in den Vereinigten Staaten aus: Das Oberste US-Gericht hat Roe v. Wade, also das landesweit geltende Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, gekippt. Das macht Abtreibungen künftig in vielen Bundesstaaten illegal – egal aus welchem Grund sie vorgenommen werden sollen. Um auf die Konsequenzen dieser Entscheidung aufmerksam zu machen, teilte Ireland Baldwin (26) jetzt diese schreckliche Erfahrung mit der Öffentlichkeit: Sie ist als Teenagerin vergewaltigt worden.

"Ich erzähle meine Geschichte erst jetzt, weil ich möchte, dass sich andere Frauen unterstützt und geliebt fühlen – unabhängig davon, ob sie ihre eigene Geschichte erzählen wollen oder nicht", begann das Model auf TikTok zu schildern. "Ich wurde als Teenager vergewaltigt. Ich war völlig bewusstlos, als es passierte, und es hat den Verlauf meines restlichen Lebens verändert." Damals habe Ireland es jahrelang niemandem sagen können. "Die einzige Person, die davon wusste, war eine Krankenschwester, die mich kurz danach behandelte. Ich habe es nicht einmal meinem damaligen Freund erzählt. Auch nicht meinen Eltern", berichtete die Tochter von Alec Baldwin (64) und Kim Basinger (68).

Nach der Vergewaltigung sei sie in eine "Abwärtsspirale" geraten: "Ich trank viel mehr, feierte viel mehr, nahm Selbstmedikation. Ich war in vielen missbräuchlichen und giftigen Beziehungen und Freundschaften. Ich habe so ziemlich alles getan, was ich konnte, um mich abzulenken." Ireland ergänzte: "Nicht auszudenken, was es für eine Situation gewesen wäre, wenn ich damals schwanger geworden wäre – und es hätte behalten müssen! Es wäre einfach nur traumatisierend und unmöglich gewesen."

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin im März 2022

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Tochter Ireland

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin im April 2022

