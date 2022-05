Diese Probleme hat Kim Basinger (68) mit ihrem Ex. Für knappe neun Jahre war die Schauspielerin mit Alec Baldwin (64) verheiratet und bekam mit ihm zusammen ihre Tochter Ireland (26). 2002 ließen sie sich scheiden. Sie pflegte danach aber ein recht gutes Verhältnis zu dem Hollywood-Star, der nun erneut ein Kind erwartet. Jetzt erzählten Kim und Ireland, wie sie zu Alec stehen!

In der Show "Red Table Talk" wollte die Moderatorin Jada Pinkett-Smith (50) von der Mutter und Tochter wissen, wie deren Verhältnis zu dem Filmproduzenten sei. "Wir kommen alle gut miteinander aus, wir verstehen uns alle. Aber er ist eine Herausforderung. Wir hatten unsere Herausforderungen", gab Kim ehrlich zu. Gerade was die psychische Gesundheit von Ireland angeht, sei Alec jedoch nicht die richtige Ansprechperson: "Ich glaube nicht, dass Alec emotional oder geistig für diese Art von Gespräch bereit war. Alec funktioniert in seinem Leben auf eine ganz andere Weise."

Auch Ireland selbst gab zu, dass sie mit ihrem Vater diese sensiblen Themen eher nicht ansprechen würde. "Es gibt Dinge, mit denen ich zu meinem Vater gehen würde, aber wenn ich jemals versuchen würde, dieses Gespräch in irgendeiner Form mit ihm zu führen, glaube ich nicht, dass er in der Lage wäre, irgendetwas davon wirklich aufzunehmen", erklärte das Model.

Anzeige

Getty Images Kim Basinger, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kim Basinger und Alec Baldwin im Jahr 1999

Anzeige

Getty Images Ireland und Alec Baldwin, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de