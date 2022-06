Johnny Depp (59) hat nun wieder einen freien Kopf. Der Fluch der Karibik-Star lieferte sich mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) über mehrere Wochen hinweg eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht. Ende Mai verkündete die Jury endlich das Urteil und erklärte die Aquaman-Darstellerin für schuldig – sie muss ihrem Ex satte 10,35 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Nun kann sich der Schauspieler wieder anderen Aufgaben widmen: Johnny veröffentlichte einen neuen Song und kündigte ein neues Musikalbum mit Jeff Beck (77) an!

Gerade mal eine Woche nach den Verhandlungen startet der Phantastische Tierwesen-Darsteller wieder durch. Er verkündete auf Instagram nämlich, dass sein Album "18" am 15. Juli herauskommen wird. Zusätzlich veröffentlichte er noch ein Musikvideo von der ersten Single aus dem neuen Album, die den Titel "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" trägt. "Es ist eine außerordentliche Ehre, mit Jeff zu spielen und Musik zu schreiben. Er ist einer von den ganz Großen und jemand, den ich jetzt meinen Bruder nennen darf", äußerte sich Johnny über die Zusammenarbeit.

Auch Jeff ist begeistert. "So einen kreativen Partner wie ihn hatte ich schon lange nicht mehr", berichtete der Musiker laut People und fügte hinzu: "Ich hoffe nur, dass die Leute ihn als Musiker ernst nehmen, denn es ist für manche Leute schwer zu akzeptieren, dass Johnny Depp Rock'n'Roll singen kann."

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Johnny Depp bei der "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln"-Premiere in London im Mai 2016

MEGA / Varanasi Restaurant Jeff Beck und Johnny Depp in einem Restaurant in Birmingham

