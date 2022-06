Ryan Reynolds ehrlich: Er macht Fehler bei Kindererziehung!

Ryan Reynolds (45) spricht über seine "brutalen Fehler"! 2011 lernten sich der Deadpool-Star und Blake Lively (34) am Set von "Green Lantern" kennen und lieben – bereits im darauffolgenden Jahr gab sich das Paar das Ja-Wort! 2014 wurde Ryan zum ersten Mal Vater – Tochter James (7) wurde geboren, zwei Jahre später folgte die kleine Inez (5)! Töchterchen Betty (2) machte 2019 dann die Familien komplett. Obwohl der Vater sein Familienleben normalerweise privat hält, erzählte Ryan jetzt ehrlich von der Erziehung seiner drei "wilden" Töchter!

Gegenüber Page Six berichtete Ryan, dass auch ein Filmstar wie er mal Fehler macht: "Ich bin Vater von drei Mädchen. Sie sind wild. Ich glaube, sie haben manchmal Tollwut", witzelte er. "Ich bin wie alle Eltern – ich habe auch diese Momente, in denen ich einfach ausraste. Es ist nicht so spannend, was man in dem Moment tut, sondern eher was man danach macht", fuhr der 45-Jährige fort. Statt sich für seine Fehltritte jedoch zu schämen, möchte Ryan sich bessern: "[...] Man muss die Fehler kritisch betrachten und sie als Sprungbrett nutzen, um etwas Tiefgreifendes zu lernen", stellte er fest.

Für den Schauspieler gehören diese "Erziehungsfehler" aber zu seiner liebsten Art von Fehlern, genau wie die seines Vaters während Ryans Aufwachsens: "Er hat eine Menge Fehler gemacht", scherzte er. "Für einige bin ich aber sehr dankbar", fügte Ryan anschließend hinzu.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

LRNYC / MEGA Ryan Reynolds mit seiner Tochter Inez

Getty Images Ryan Reynolds bei der Weltpremiere von "Red Notice" in Los Angeles

