VfL-Spielerfrauen-Diss: Max Kruses Frau hat keine Freunde

Jetzt teilt sie aus. 2021 machte Profifußballer Max Kruse (34) seiner Freundin Dilara einen Antrag live im TV. Nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien bei den Olympischen Spielen hielt er im ARD-Interview um die Hand seiner Liebsten an. Fünf Monate später gaben die beiden sich das Jawort. Als Max im Januar 2022 von Union Berlin zum VfL Wolfsburg wechselte, war Dilara natürlich mit von der Partie. Doch in der neuen Stadt wurde sie offenbar alles andere als mit offenen Armen empfangen.

Am Sonntagabend ging Dilara bei Instagram live und machte ihrem Frust Luft. Vor allem die Partnerinnen der Wolfsburg-Stars bekamen ihr Fett weg: "Die Spielerfrauen interessieren sich gar nicht für dich und denken nicht daran, sich vorzustellen. In Wolfsburg ist das ein bisschen anders", wetterte die Beauty. "Ich habe keine Freunde in Wolfsburg. Das ist nicht wie in Berlin. Es ist so traurig. Ich komme auch alleine klar. Das hat etwas mit Geste zu tun und ist mit Berlin nicht zu vergleichen", verriet sie weiter.

Aus der Hauptstadt war Dilara ein ganz anderes Verhalten gewohnt: "Als ich mit Max zusammengekommen bin und er mich ins Stadion mitgenommen hat, kamen die Spielerfrauen auf mich zu, haben sich vorgestellt, waren superlieb", schwärmte sie über die Partnerinnen der Union-Spieler. "Die wussten, wie ich mich fühle, dass ich das alles nicht kenne. Die waren superlieb, superfreundlich. Mit vielen habe ich heute noch Kontakt", erzählte Dilara.

