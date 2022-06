Wird bald geheiratet? Katy Perry sucht nach Honeymoon-Ziel

Rückt die Hochzeit von Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) nun in greifbare Nähe? 2019 feierte das Paar nach dreijähriger On-off-Beziehung seine Verlobung. Ein Jahr später erblickte ihre gemeinsame Tochter Daisy (1) das Licht der Welt. Doch die Hochzeit der Sängerin und des Schauspielers lässt noch auf sich warten. Aber wie ein Insider nun verriet, suche Katy bereits nach einem Ziel für ihre Flitterwochen.

Seit einigen Wochen befindet sich die kleine Familie in Australien, da Orlando dort derzeit einen Film dreht. Wie eine Quelle Daily Mail erzählte, suche die Musikerin währenddessen nach einem geeigneten Ort für ihre Flitterwochen. "Seit ihrer Ankunft schaut sie nach einer Unterkunft", plauderte der Informant aus. Die 37-Jährige habe ihren Freunden bereits darüber diskutiert, ob Port Douglas ein potenzielles Ziel für ihren Honeymoon sein könnte.

Bedeutet die Suche nun etwa, dass die Trauung der beiden bald stattfinden wird? Im Februar äußerte Katy, dass sie und Orlando die Planung der Feierlichkeiten noch nicht abgeschlossen haben. "Wir wissen noch immer nicht, wo wir heiraten werden", betonte die "Firework"-Interpretin in der "The Kyle and Jackie O Show".

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2021

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021

