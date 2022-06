"Altes Leben zurück": Jasmin Herren tritt am Ballermann auf

Jasmin Herren (43) feiert ihr Comeback. 2017 trat die Sängerin das letzte Mal am Ballermann auf, um ihren Ehemann Willi Herren (✝45) bei seiner Karriere zu unterstützen. Umso mehr riss sie der plötzliche Tod ihres Gatten vergangenes Jahr in ein tiefes Loch. Nach Monaten der Trauer hat sich die Musikerin jedoch wieder ins Leben zurückgekämpft. Eine Sache freut Jasmin dabei besonders: Sie wird wieder am Ballermann singen.

"Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber freue. Der liebe Gott gibt mir gerade mein altes Leben zurück", verriet die 43-Jährige im Interview mit RTL. Ihren Auftritt am 6. Juli könne sie kaum noch abwarten. Doch nicht nur dass sie wieder auf der Bühne stehen wird und vor einem Publikum singen darf, macht die Musikerin glücklich. Auch der Veranstaltungsort bedeutet Jasmin viel.

"Da habe ich Willi kennengelernt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ihm damals in die Arme gelaufen bin", erzählte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Gleichzeitig stimme sie das aber traurig. "Es wird sicherlich auch etwas komisch, weil ich mich nach dem Auftritt nicht mehr mit Willi treffen kann", hielt Jasmin fest. Dennoch ist sie sich sicher: Ihr Mann wird auf der Bühne bei ihr sein.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Star

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

ActionPress Jasmin und Willi Herren beim Schlagermove in Hamburg, 2019

