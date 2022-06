David Beckham verrät schlechte Angewohnheiten von Victoria

David Beckham (47) scherzt über Victorias (48) Eigenheiten. Der ehemalige Profifußballer und seine Frau sind seit fast 23 Jahren verheiratet und gelten als Promi-Traumpaar. Die beiden sind stolze Eltern von Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) und Harper (10). Regelmäßig teilen die Eheleute Eindrücke aus ihrem Alltag und zeigen ihr Familienglück im Netz. Aber nun verriet der Brite: Victoria hat durchaus auch ihre Marotten, genau wie er selbst.

In einem Interview mit Overlap erzählte der 47-Jährige, dass Victoria es hasst, wenn er sich ständig räuspert. "Sie mag das nicht. Ich habe das nicht immer gemacht", gab David zu und erklärte, dass er sich das "vielleicht in den letzten 15 Jahren" angeeignet habe. Außerdem offenbarte er: "Ich bin sehr sauber und sie nicht." Aber der Vierfachvater entschärfte diese Aussage sofort und machte deutlich, dass er damit nicht die Hygiene seiner Frau meine: "Ich bin ordentlich und sie nicht", stellte er klar. Scherzhaft fügte er hinzu: "Sie wäscht sich, von Zeit zu Zeit."

Trotz dieser Eigenheit ist David nach all den Jahren noch immer total vernarrt in seine Gattin. Zum 48. Geburtstag gratulierte er Victoria mit einer liebevollen Nachricht: "Herzlichen Glückwunsch an die fantastischste Ehefrau, Mutter und Geschäftsfrau", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham im November 2021

Getty Images David Beckham, 2022 in Florida

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2020

