Fans feiern's: Cruz Beckham scherzt über Bruder Romeos Foto

Da hat Cruz Beckham (17) seinen Bruder Romeo (19) aber ganz schön auf die Schippe genommen. Nicht nur David Beckham (47), sondern auch seine Söhne sind in den sozialen Netzwerken mehr als beliebt. Immer wieder beweisen der Blondschopf und seine Geschwister dabei auch, wie wichtig ihnen ihre Familie ist. Auch zu Späßen sind die Briten immer aufgelegt. Unter einem Post von Romeo erlaubte sich Cruz nun einen kleinen Scherz – ganz zur Freude der Fans.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 19-Jährige jetzt einen Schnappschuss von sich, auf dem er schelmisch grinst. Den Post kommentierte der Nachwuchs-Kicker mit den Worten: "Was wollte ich doch gerade sagen?" In den Kommentaren machten die Follower Mia Regans Freund dann unzählige Vorschläge. Dabei ließ es sich auch Cruz nicht nehmen, seinen Beitrag zu leisten. "Du hast gerade sicherlich über die politische und wirtschaftliche Lage in der Welt gesprochen", scherzte der 17-Jährige.

Augenscheinlich gefiel auch Romeo selbst dieser Vorschlag, denn er zeigte seine Zustimmung in Form eines lachenden Smileys unter dem Kommentar. Bei den Fans kam der lustige Austausch der beiden Beckham-Sprösslinge auch bestens an. Mittlerweile ist der Kommentar allerdings wieder verschwunden.

