Lässiger Look: Sängerin Leona Lewis zeigt ihren Babybauch

Leona Lewis (37) weiß, wie sie ihren Bauch in Szene setzt! Die dritte The X-Factor-Gewinnerin wird zum ersten Mal Mama, wie sie im März bekannt gab. Gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Jauch ist sie schon voller Vorfreude, denn die werdende Mama präsentiert immer wieder ihren wachsenden Babybauch in stylishen Outfits. So fing man erneut Schnappschüsse von Leona ein, wie sie in einem lässigen Look ihre Babykugel betonte.

Neue Paparazzi-Bilder zeigen die "Bleeding Love"-Interpretin, wie sie in Hollywood auf dem Weg zu ihrem Auto ist. Dafür wählte die Sängerin einen engen schwarzen Einteiler aus Jersey-Stoff, der ihren Babybauch deutlich zeigt. Diesen kombinierte sie mit einem lockeren blauen Jeanshemd, einer schwarzen Tasche und gleichfarbigen Sandalen. Ihren Look vollendete die werdende Mama mit einem hochgesteckten Dutt. Selbst dieses lässige Outfit machte Leona zu einem echten Hingucker!

Das ist aber definitiv nicht das erste Mal, dass die Britin mit ihrer Babykugel abgelichtet wurde! Schon öfters konnten Paparazzi einige Fotos von der 37-Jährigen knipsen. Doch was man auf allen Aufnahmen erkennt, ist, dass sie gerne bei ihren Outfits den Fokus auf ihren Bauch legt. So setzte Leona zuletzt in einem schwarzen Blümchenkleid ihre Schwangerschaft gekonnt in Szene.

MEGA / 7 Leona Lewis in Hollywood

MEGA / 7 Leona Lewis, Sängerin

GP / MEGA Leona Lewis im Juni 2022

