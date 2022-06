So hart trainiert Jennifer Lopez (52) für ihren Hammer-Body

Dieser Körper kommt nicht von ungefähr! Jennifer Lopez (52) wird in rund einem Monat 53 Jahre alt. Trotz ihrer beachtlichen Karriere, zwei Kindern und Liebesleben mit Ben Affleck (49) hat die Sängerin und Schauspielerin noch Zeit, sich um ihren Body zu kümmern. Ihre Hammerfigur präsentiert sie nur allzu gerne in hautengen Kleidern und knappen Bikinis. Nun verriet die Marry Me-Darstellerin aber auch: Um so auszusehen, trainiert J.Lo ziemlich hart!

Drei- bis viermal die Woche macht die Hollywood-Bekanntheit Krafttraining. So unterteilt sie ihre Work-outs in Ober- und Unterkörper. "An manchen Tagen stehen Beine an, dann Rücken und Schultern und zum Schluss noch mal Oberkörper", gab Jennifer in ihrem Newsletter "On The J.Lo" Einblicke in ihr Training. Zudem mache sie 30 Minuten Cardio, wenn sie ein paar Kilos verlieren möchte. Dabei gehe es ihr aber vor allem darum, sich in ihrem Körper gut zu fühlen.

Zu ihrer gesunden Lebensweise gehört jedoch nicht nur Sport, sondern auch eine ausgewogene Ernährung und genug Schlaf. Mit Ende 30 hatte Jennifer Panikattacken, weil sie überarbeitet und übermüdet gewesen ist. Daraufhin legte sie viel Wert, mindestens sieben bis neun Stunden zu schlafen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Directors Guild of America 2022

Mega / TheCelebrityfinder Jennifer Lopez im Juni 2022

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez, Schauspielerin

