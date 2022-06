Anna-Maria Ferchichi besorgt: Ihr Baby hat 41 Grad Fieber

Anna-Maria Ferchichi (40) hat wohl eine schlaflose Nacht hinter sich! Die Beauty und der Rapper Bushido (43) haben sieben gemeinsame Kinder. Zuletzt erblickten ihre Drillingsmädchen das Licht der Welt. Ihr Großfamilienalltag ist seitdem natürlich noch turbulenter geworden! Aktuell ist es besonders hart für die Löwenmama, denn mehrere ihrer Kids kränkeln. Ein Baby hat es dabei besonders arg erwischt: Naima bereitet Anna-Maria Sorgen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 40-Jährige, dass ihr Sohn Djibrail bedingt durch sein chronisches PFAPA-Syndrom aktuell wieder sehr geschwächt sei. Auch seine Zwillingsschwester Laila war zuletzt angeschlagen. Jetzt hat es zudem die Jüngsten erwischt: "Amaya und Naima haben leider auch hohes Fieber und spucken. Naima hatte die ganze Nacht fast 41 Grad Fieber", schildert Anna-Maria. "Ich habe ihr bis 4 Uhr Wadenwickel gemacht, damit ging es wenigstens runter auf 39 Grad. Bei Amaya kam noch spucken dazu." Leonora sei "Gott sei Dank" noch fit und sie hoffe sehr, dass das auch so bleibt.

Doch das sollten nicht die einzigen Turbulenzen des Tages bleiben! "Issa ist ja wie bekannt unser kleiner Wirbelwind und es vergeht kein Tag, an dem er sich nicht irgendwie wehtut", betonte Anna-Maria. "Er ist so wild, aber auch so unfassbar bezaubernd." Dieses Mal hat der kleine Mann sich blutig an der Lippe und am Finger verletzt – was seine Mama mit Fotos dokumentierte. Könntet ihr euch vorstellen, so viele Kids zu managen? Stimmt ab!

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Töchterchen Amaya

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

