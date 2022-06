Daniela Katzenberger verrät: Sie war mit einem Fan zusammen!

Daniela Katzenberger (35) plaudert aus dem Nähkästchen. Seit 2014 ist die TV-Bekanntheit bereits mit Lucas Cordalis (54) liiert. Ein Jahr später krönte die Geburt ihrer Tochter Sophia (6) das Liebesglück der Kultblondine und des Schlagersängers. 2016 folgte dann die Traumhochzeit. Doch vor ihrer Beziehung mit dem Musiker hatte die einstige Goodbye Deutschland-Bekanntheit eher weniger Glück. Dani plauderte nun offen über ihre Ex-Freunde und verriet dabei, dass sie sogar schon mal mit einem Fan zusammen war.

"Ich war auch schon mal mit einem Fan zusammen. Also den hab ich als Fan kennengelernt, auf einer Autogrammstunde", erzählte die 35-Jährige in ihrem Podcast "Katze & Cordalis". Doch die Beziehung entpuppte sich schnell als Reinfall. "Ich hatte im Nachhinein so rückblickend das Gefühl, dass der enttäuscht war, weil ich auch kacken gehe und einfach auch normal bin", erklärte die Mutter einer Tochter.

Generell sei ihr Bekanntheit oft ein Problem in ihren früheren Beziehungen gewesen. Wenn ihre Ex-Partner irgendwann realisierten, dass sie auch nur ein ganz normaler Mensch ist, sei dies für viele "eine echte Enttäuschung" gewesen. "Ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, ich renne den ganzen Tag in Kleidchen und High Heels rum", merkte Daniela an.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

