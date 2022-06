Krebskranker Tim Lobinger will kein Problem für Familie sein

Tim Lobinger (49) will seinen Liebsten nicht zur Last fallen. Im Jahr 2017 wurde bei dem ehemaligen Stabhochspringer zum ersten Mal Leukämie diagnostiziert. Anfang des Jahres schien er die Krankheit besiegt zu haben – doch im März folgte der Schock: Der Krebs ist zurück. Trotzdem versucht der dreifache Vater möglichst viel Normalität beizubehalten. Er führte seine Tochter Fee nun sogar zum Traualtar – denn wie Tim betonte: Sein Krebskampf soll kein Problem der gesamten Familie werden.

Im Interview mit Bunte sprach der 49-Jährige über seine Herausforderungen mit der Krankheit. Diese sollen sich aber nicht auf seine Lieben auswirken. "Ich will auch nicht das Dauerproblem meiner Familie sein. Ich will, dass meine Kinder zu mir kommen und mir von ihren eigenen Sorgen erzählen", machte der Ex-Sportler deutlich. Tim wolle am Leben seines Nachwuchses teilhaben und sich auch trotz seiner Krankheit um Dinge wie Fees Hochzeitsdekoration kümmern. "Ein Stück Normalität", schwärmte er.

Beispielsweise habe Tim mit seiner Tochter zwischen Chemoständern und schwer kranken Menschen über ihr Hochzeitskleid gesprochen. "Die Klinik ist nur Mittel zum Zweck. Das wirkliche Leben findet vor der Kliniktür statt", hielt der gebürtige Nordrhein-Westfale fest.

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger mit seiner Tochter Fee

