Nach Trennung von Annabel Dimmock: Chris Hughes geht es gut

Chris Hughes (29) spricht über sein Leben ohne Annabel Dimmock (25). Im vergangenen August hat der ehemalige UK-Love Island-Teilnehmer seine Beziehung zu der Profigolferin offiziell gemacht. Sogar von einer Verlobung der beiden war die Rede. Doch am Freitag wurde dann bekannt, dass sich der Hottie von seiner Freundin getrennt hat. Jetzt sprach Chris darüber, wie es ihm nach der Trennung von seiner Partnerin geht.

"Mir geht es gut", sagte er gegenüber The Sun und erklärte: "Ich habe immer ein bisschen zu kämpfen, wenn ich frisch aus einer Beziehung komme, weil sich alles anders anfühlt." Außerdem stürze sich Chris jetzt in seine Arbeit als Kommentator für Pferderennen. "Ich habe gute Freunde und Familie um mich herum, was auch ein Segen ist, also fühle ich mich gut", ergänzte der 29-Jährige.

Zusätzlich bemerkte Chris: "Wenn wir alle mit jemandem zusammenkämen und verheiratet wären, wäre das doch seltsam, oder?" Mit einer sehr ähnlichen Aussage hatte er im April 2021 auch seine vorherige Trennung erklärt. "Nicht alles ist für die Ewigkeit bestimmt und die Welt wäre sehr seltsam, wenn jeder, der mit jemandem ausgeht, für den Rest seines Lebens bei ihm wäre", hatte das Model damals nach dem Liebes-Aus mit Jesy Nelson (31) gesagt.

Instagram / chrishughesofficial Chris Hughes im April 2021 in Liverpool

Instagram / chrishughesofficial Chris Hughes und Annabel Dimmock im Oktober 2021

Instagram / annabeldimmock Annabel Dimmock, Profigolferin

