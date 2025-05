Planen Jojo Siwa und Chris Hughes gemeinsame TV-Show?

Jojo Siwa (21) und Chris Hughes (32) haben sich bei Celebrity Big Brother kennengelernt und sind sich dort auch nähergekommen. Obwohl die beiden beteuern, dass es sich bei ihrer Verbindung um eine rein platonische Beziehung handelt, beendete Jojo noch am Finalabend der Show ihre Beziehung zu Kath Ebbs. Jojo und Chris gaben auch nach Celebrity Big Brother immer wieder Hinweise auf ihre Verbindung. So machte Chris etwa im britischen Frühstücksfernsehen "This Morning" eine Anspielung auf Jojo, als er beim Hobby Horsing ein Pferd nach ihr benannte. Doch damit nicht genug. The Sun berichtet nun, dass die beiden Verträge abschließen wollen, um während der Dreharbeiten noch mehr Zeit miteinander zu verbringen.

Eine Quelle soll der Zeitung verraten haben, dass die beiden mit "lukrativen Angeboten bombardiert" werden, seit sie im "Big Brother"-Haus die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Weiter hieß es, ITV sei sehr interessiert daran, aus ihrer natürlichen Verbindung und Bindung Kapital zu schlagen. Kürzlich betonte Jojo im Podcast "The Viall Files" noch: "Es ist eine sehr besondere Freundschaft, wie ich sie noch nie erlebt habe". Trotzdem schließen beide ein weiteres Zusammenwachsen nicht kategorisch aus, schließlich hätten sie "sehr viel Spaß zusammen" und ließen die Zukunft offen.

Nach Jojos und Chris' auffälliger Chemie im "Big Brother"-Haus heizen die beiden die Gerüchte um die Art ihrer Beziehung immer wieder selbst an. Privat verbindet die beiden offenbar ein ähnlich unkomplizierter Humor: Jojo amüsierte sich öffentlich über einen Familienchat von Chris, in dem eine absurde Challenge aus der Show nachbesprochen wurde. Ob die beiden demnächst wirklich mit einer gemeinsamen Show an den Start gehen, bleibt noch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hughes im August 2017 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige