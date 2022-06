Statt Ray Liotta (†): Tochter und Verlobte besuchen Premiere

Karsen Liotta und Jacy Nittolo zollen Ray Liotta Tribut. Ende Mai erschütterte die traurige Nachricht die Filmwelt, dass der "Goodfellas"-Star verstorben ist. Vor seinem Tod wirkte der US-Amerikaner noch in der Krimi-Serie "Black Bird" mit. Nun feierte die erste Staffel in Los Angeles Premiere. Statt Ray liefen bei dem Event jetzt seine Tochter Karsen und seine Verlobte Jacy über den roten Teppich.

Am vergangenen Mittwoch fand im Rahmen der Veröffentlichung von "Black Bird" ein großes Event mit Star-Aufgebot im Regency Bruin Theatre statt. Ray wurde auf der Premieren-Veranstaltung gebührend durch seine Tochter und Jacy vertreten. Um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen, erschienen Karsen und Rays Liebste komplett in Schwarz. Tapfer lächelnd posierte Karsen mit den Co-Stars ihres Vaters, darunter beispielsweise Taron Egerton (32). Zudem ließen sich die beiden Frauen eng umschlungen ablichten.

Während der Veranstaltung schwelgte die "Black Bird"-Besetzung in Erinnerungen und sprach sehr herzlich über die Dreharbeiten mit dem Verstorbenen. So erinnerte sich beispielsweise Taron in einem Interview mit ET an die Arbeit mit Ray zurück: "Wir entwickelten eine sehr, sehr, sehr enge Verbindung, und ich hatte eine ganz besondere Zeit beim Filmen dieser Szenen."

Getty Images Ray Liotta, Schauspieler

Getty Images Taron Egerton und Karsen Liotta bei der "Black Bird"-Premiere im Juni 2022

Getty Images Karsen Liotta und Jacy Nittolo, Ray Liottas Tochter und Verlobte

