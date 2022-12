Er wäre 68 geworden: Verlobte Jacy gedenkt Ray Liottas (†)

An diesem Tag wird Ray Liotta (✝67) ganz besonders vermisst. Im Mai machten tragische Nachrichten die Runde: Der "Goodfellas"-Darsteller verstarb im Schlaf – und zwar nicht in seiner Heimat Los Angeles, sondern in der Dominikanischen Republik, wo er zu diesem Zeitpunkt einen Filmdreh hatte. Seine Verlobte Jacy Nittolo ließ sich ihm zu Ehren nach seinem Tod sogar ein Tattoo stechen. Zu seinem 68. Geburtstag widmete sie Ray nun auch noch einen rührenden Post.

Am 18. Dezember hätte der Schauspieler seinen Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass teilte Jacy via Instagram einen Clip, in dem sie verschiedene Fotos von Ray mit seiner Familie aneinanderreihte. "Heute wäre Ray 68 Jahre alt geworden. Ich glaube, er hat für alle etwas geschaffen, das für immer weiterleben wird, besonders in den Herzen von Rays Schwester Linda, seiner Tochter Karsen und mir", schrieb die Partnerin des "Feld der Träume"-Stars. Abschließend betonte Jacy: "Heute feiern wir dich."

Jacy macht kein Geheimnis daraus, wie hart das Leben ohne ihren Ray für sie ist. "Es fällt mir schwer, ohne ihn zu atmen [...] Heute und jeden Tag bin ich so dankbar für die Erinnerungen, die er mir geschenkt hat. Es waren die besten Jahre meines Lebens", hatte die vierfache Mutter im November auf Instagram getrauert.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Ray Liotta

Anzeige

Instagram / jacynittolo Ray Liotta und seine Verlobte Jacy Nittolo

Anzeige

Instagram / jacynittolo Ray Liotta und seine Verlobte Jacy Nittolo an Thanksgiving im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de