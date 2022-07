Charlie Sheens Tochter Lola Rose hatte einen Autounfall!

Schockmoment für Charlie Sheen (56) und Denise Richards (51). Die Schauspieler sorgten zuletzt bereits für Schlagzeilen – und zwar, weil sich die "Wild Things"-Darstellerin und ihre Tochter Sam (18) einen Only-Fans-Account zugelegt haben. Dass die junge Beauty sich auf der Plattform zeigt, fand ihr bekannter Vater zunächst nicht allzu toll. Nachdem er sich dann beruhigt hatte, dürfte er aber nun erneut in Sorge sein. Denn seine junge Tochter Lola (17) hatte einen Autounfall!

Wie unter anderem The Sun berichtet, soll die 17-Jährige Dienstagnacht von der Straße abgekommen sein. Lola soll mit drei anderen in ihrem VW in einen Deich in Santa Monica gefahren sein. "Keiner wurde ins Krankenhaus gebracht, aber die minderjährige Fahrerin hatte sich über Kopfschmerzen nach dem Aufprall beschwert", lautete das offizielle Statement der Polizeistation.

Weder Charlie noch Denise meldeten sich bisher zu dem Unfall ihrer Tochter. Doch die Fans dürften davon ausgehen, dass sie in solchen Situationen füreinander da sind. Denn nach jahrelangem Streit sollen sich die einstigen Turteltauben versöhnt haben – unter anderem zum Wohle ihrer Tochter Lola.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Instagram / lola__sheen Lola Rose Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards bei der "Hawaii Crime Story"-Premiere, 2004

