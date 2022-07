Emotionaler Tag: Prinzessin Diana hätte heute Geburtstag!

Prinzessin Diana (✝36) bleibt unvergessen! Von 1981 bis 1996 war die ehemalige Erzieherin mit Prinz Charles (73) verheiratet – schnell wurde sie bei den Royal-Fans zur Prinzessin der Herzen. Leider war sie hinter den königlichen Palastmauern nicht glücklich. Ihre Ehe mit dem Sohn der Queen (96) stand von Beginn an unter keinem guten Stern – daran konnten auch ihre geliebten Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (37) nichts ändern. Dennoch glänzte die Britin stets und bezauberte Millionen von Menschen mit ihrem Charme. Heute hätte Lady Di ihren 61. Geburtstag zelebriert!

Ein Jahr nach ihrer Heirat mit dem künftigen Thronfolger Großbritanniens wurde Diana zum allerersten Mal Mutter. William wickelte seine Mutter im Sturm um den kleinen Finger – selbst auf Reisen nahm sie den kleinen Wonneproppen mit und wollte ihn um sich haben. Ihn nannte sie angeblich nur ihren "kleinen alten Mann". Zwei Jahre später schenkten sie und Charles ihrem Erstgeborenen einen kleinen Frechdachs als Geschwisterchen: Harry, der als "sturer Schlingel" galt. Zu ihm soll Diana eine noch innigere Beziehung gehabt haben.

Am 31. August 1997 verunglückte Diana in Paris bei einem Autounfall – sie wurde nur 36 Jahre alt. Die ganze Welt stand unter Schock – vor dem Buckingham Palace zollten Millionen von Fans Lady Di ihren Tribut. Sie weinten um sie, stellten Bilder von ihr auf und legten Blumengestecke nieder. Am 6. September wurde sie beigesetzt – mit einem öffentlichen Trauerzug wurde die Prinzessin zur Westminster Abbey gebracht. Auf ihrem Sarg lag ein Brief ihrer beiden Söhne, auf dem "Mommy" stand.

Bis heute erinnern William und Harry gerne an ihre geliebte Mutter. Im vergangenen Jahr enthüllten die beiden Brüder zu Ehren ihres 60. Geburtstages eine Statue im Londoner Sunken Garden – dort ließen sie für einen Moment ihre Streitigkeiten beiseite und gedachten Diana. Im Interview mit NBC fand Harry 2021 rührende Worte für seine Mutter: "Für mich ist sie immer präsent. In den letzten zwei Jahren noch mehr als zuvor [...] Sie wacht über uns."

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

©Anwar Hussein/allaction Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im September 1989

Getty Images Fans vor dem Buckingham Palace nach Prinzessin Dianas Tod im September 1997

Getty Images Prinz William und Prinz Harry vor der Diana-Statue

