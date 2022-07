"Geordie Shore"-Reunion: Charlotte Crosby zeigt Babybauch!

Charlotte Crosby (32) genießt mit ihren Freunden ihre Schwangerschaft! Im vergangenen April teilte die Beauty freudige News mit ihren Fans: Charlotte und ihr Freund Jake Ankers erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – es wird ein Mädchen! Seitdem präsentiert die Geordie Shore-Darstellerin ihren wachsenden Babybauch auch regelmäßig auf Social Media. Für eine Reunion-Serie der TV-Show trafen sich jetzt einige Original-Darsteller wieder – dabei strahlten die Reality-Sternchen um die Wette und präsentierten stolz Charlottes Babykugel!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Charlotte ein süßes Spiegel-Selfie mit Chloe Ferry (26), Sophie Kasaei und Nathan Henry – für die Dreharbeiten des "Geordie Shore"-Specials trafen sich die Reality-TV-Stars in London. Auf dem Pic posiert die Schwangere glücklich in einem grauen Crop-Top und in einer dazu passenden Leggins, während Chloe, Sophie und Nathan ihre Hände auf den wachsenden Babybauch legen. Unter dem Post schrieb die 31-Jährige "Meine Familie" und ergänzte dazu ein rotes Herz.

Charlottes Follower sind begeistert von dem niedlichen Schnappschuss: "Ihr seht alle so schön aus – vor allem die Babykugel! Ganz viel Liebe an euch!", "Ein tolles Foto von Charlotte und der 'Geordie Shore'-Gang!" oder "Der beste Post, den ich jemals gesehen habe", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Jake Ankers und Charlotte Crosby im Juni 2022

Charlotte Crosby im Juni 2022

Charlotte Crosby im Juni 2022

