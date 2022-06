Charlotte Crosby (32) lüftet das Geheimnis! Die einstige Geordie Shore-Darstellerin und ihr Freund Jake Ankers erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Baby. Weil sie in der Vergangenheit bereits eine Eileiterschwangerschaft hatte, ist das aber auch mit Risiken verbunden. Ihre Kugelzeit genießt die Britin trotzdem in vollen Zügen und lässt auch ihre Fans daran teilhaben. Jetzt feierte die werdende Mutter sogar eine Gender-Reveal-Party. Das Babygeschlecht ließ Charlotte dabei im großen Stil verkünden – mit einem Flugzeug!

Via Instagram teilte die 31-Jährige einen Clip, in dem die Aktion zu sehen ist. Während sie und ihre Liebsten feierten, erschien am Himmel ein Flugzeug. Mit dem Motorrauch zeichnete der Flieger zunächst ein Herz ins Blaue, ehe auf die gleiche Weise das Geschlecht verkündet wurde: Der weiße Rauch bildete ein G – für Girl. Charlotte und Jake dürfen sich also auf ein Mädchen freuen! Kurz darauf regnete es auch schon Konfetti in Rosa.

Die Reality-TV-Bekanntheit konnte es kaum fassen. "Ich bin so froh, dass es ein Mädchen ist", jubelte sie. Auch ihre Freunde und Familie freuten sich für Charlotte und merkten an: "Sie bekommt immer, was sie will."

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Star aus "Geordie Shore"

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Mai 2022

