Per SMS beendet: Pete Davidsons Ex-Flirt enthüllt Romanze

Pete Davidson (28) soll seinen Ex-Flirt ziemlich übel abblitzen lassen haben! Für den Komiker könnte es momentan nicht besser laufen – denn bereits seit einigen Monaten schweben er und Kim Kardashian (41) auf Wolke sieben. Davor datete der einstige SNL-Star die Bridgerton-Darstellerin Phoebe Dynevor (27) und war unter anderem mit Ariana Grande (29) liiert. Nun meldete sich eine weitere angebliche Ex-Freundin zu Wort. Wie die Sängerin Olivia O'Brien verriet, soll Pete sie jedoch ziemlich fies per SMS abgesägt haben.

In dem Podcast "BFFs with Dave Portnoy, Josh Richards and Brianna Chickenfry", plauderte die "I Hate U, I Love U"-Interpretin aus, dass auch sie zu Petes Ex Freundinnen zählt. Besonders gut ausgegangen scheint ihre Romanze jedoch nicht – denn bevor er begann, sich mit Phoebe zu treffen, soll der 28-Jährige ihre Liaison mit einer einfachen Textnachricht beendet haben. "Er schrieb mir eine SMS und sagte: 'Ich treffe mich mit jemand anderem. Also sorry, ich kann dich nicht mehr sehen'", berichtete Olivia und fügte hinzu, dass er sie damit abgesägt habe.

Trotz der Art und Weise, wie Pete die Dinge zwischen den beiden beendet hatte, versicherte sie trotzdem, dass der gebürtige New Yorker ein netter Kerl sei. Ein Sprecher aus dem Team des Komikers hielt jedoch strikt gegen Olivias Version. "Daran ist nichts Wahres dran", erklärte einer seiner Vertreter gegenüber E! News und fügte hinzu, dass Pete und Olivia nur ein paar Mal zusammen abgehangen hätten.

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2022

Getty Images Olivia O'Brien im Januar 2020

Getty Images Pete Davidson 2019 in Kalifornien

