Pete Davidson (28) hat nur noch Augen für eine Frau! Der Comedian ist seit einigen Monaten glücklich vergeben – und zwar an Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (41). Zuerst hielten die zwei ihre Beziehung geheim, doch mittlerweile machen sie keinen Hehl mehr aus ihrem Glück. Auf der Met Gala schlenderte das Paar total verliebt über den Red Carpet. Allerdings: Nicht nur die Turteltauben waren bei dem Event anwesend, sondern auch zwei von Petes Verflossenen – und die ignorierte er.

Phoebe Dynevor (27) und Kaia Gerber (20) gehören zu den Ex-Freundinnen des Comedystars und waren bei der Spendenveranstaltung im New Yorker Metropolitan Museum of Art zu Gast. Ein Insider verriet gegenüber HollywoodLife allerdings, dass der 28-Jährige weder der Schauspielerin noch dem Model einen Moment seiner Aufmerksamkeit geschenkt habe. "Pete hatte auf der Met Gala nur Augen für Kim – obwohl auch ein paar seiner Ex-Freundinnen da waren, hat er gar nicht darüber nachgedacht", hielt der Informant fest. Während die Liebe zu Phoebe und Kaia nur von kurzer Dauer gewesen sei, habe er in der Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit eine Partnerin für die Ewigkeit gefunden.

Tatsächlich denkt auch die 41-Jährige schon über die gemeinsame Zukunft mit dem Komiker nach. In einem Teaser zur neuen Folge von "The Kardashians" auf YouTube hört man Kim sagen: "Ich glaube an die Liebe, deshalb wird es hoffentlich noch eine weitere Hochzeit für mich geben."

Getty Images Kaia Gerber bei der Paris Fashion Week

Getty Images Phoebe Dynevor im September 2018

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson, Met Gala 2022

