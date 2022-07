Schwangere Novalanalove ehrlich: Sport fehlt ihr nicht!

Novalanalove (31) genießt ihre Kugelzeit in vollen Zügen! Die Influencerin und ihr Mann Pouya werden bald zum ersten Mal Eltern. Immer wieder hält die Bloggerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, ihre Fangemeinde mit süßen Babybauch-Updates auf dem Laufenden. Im April hatte sie unter anderem schon verraten, dass sich die Eheleute auf ein Mädchen freuen dürfen. Jetzt sprach Farina erneut total offen über ihre Schwangerschaft – und verriet dabei: Sie hat momentan überhaupt keine Lust auf Sport!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Kölnerin nun zu Wort. "Wie ihr gemerkt habt, mache ich einfach konsequent keinen Sport seit ein paar Monaten", begann sie zu erzählen. Im ersten Trimester sei sie zwar noch regelmäßig bei ihrem Personaltrainer gewesen. "Aber irgendwie habe ich es nicht mehr gefühlt und mich nicht wohlgefühlt beim Sport", meinte Farina und fügte hinzu: "Also habe ich es gelassen, was aber auch gar kein Problem ist. Also mir fehlt es jetzt nicht unbedingt."

Zusätzlich gab die 31-Jährige preis, dass sie während ihrer Schwangerschaft auch einiges an Gewicht zugelegt hat: "Also ich merke schon, dass ich ein bisschen zugenommen habe – auch im Gesicht und so weiter." Die 31-Jährige versuche zwar, einigermaßen auf ihre Ernährung zu achten. Sie wolle sich dabei aber keinen Stress machen – und die letzten Wochen vor der Entbindung einfach genießen.

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Mann Pouya im Juni 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove im Mai 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove, Bloggerin

