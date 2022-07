Todestag: Dagmar Wöhrl erinnert sich an ihren Sohn (†13)

Dagmar Wöhrl (68) gedenkt ihres Sohnes. Die Familienunternehmerin hat etwas Unvorstellbares durchmachen müssen: Am 1. Juli 2001 kam ihr Sohn Emanuel ums Leben. Er starb damals im Alter von nur 13 Jahren bei einem tragischen Unfall – er stürzte vom Dach des Elternhauses. Auch wenn dieser Schicksalsschlag bis heute nur schwer für die Mutter zu verkraften ist, geht sie offen damit um: Anlässlich seines Todestages widmete Dagmar ihrem Sohn nun eine emotionale Botschaft.

"Lieber Manu, weißt du noch, wie viel Spaß wir bei unserem letzten Urlaub hatten?", begann die Investorin aus Die Höhle der Löwen ihren Beitrag auf Instagram. "Wie selbstverständlich ich die gemeinsame Zeit mit dir genommen habe. Hätte ich geahnt, dass wir so bald getrennt werden, hätte ich dir noch so viel gesagt und ich hätte mir deinen letzten Kuss fest eingeprägt." Weiter betonte Dagmar: "Ich weiß, du würdest nicht wollen, dass ich voll Trauer an dich denke, aber das fällt so verdammt schwer!"

Abschließend beteuerte sie: "In deiner Gegenwart erschien alles so viel leichter und fröhlicher. Du hattest uns als Familie vollkommen gemacht. Du fehlst. Ich umarme dich. In Liebe – Mama." Dazu veröffentlichte sie einige Fotos von ihrem Sohn. In den Kommentaren bekam Dagmar etliche Beileidsbekundungen von Fans. "Du bist so eine starke Mama!", schrieb eine Abonnentin bewundernd.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl mit ihrem Sohn Emanuel

Anzeige

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl mit ihrem Sohn Emanuel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de